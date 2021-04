Usa | a Chicago diffuse immagini di agenti che uccidono tredicenne

(Di venerdì 16 aprile 2021) Cresce la rabbia per la violenza usata dalle forze dell'ordine americane dopo che la polizia diha diffuso ledella bodycam di un agente che ha sparato contro ilAdam ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa Chicago

Ammazzato a colpi di pistola a 13 anni, mentre alzava le mani in segno di resa a. La vittima è il tredicenne Adam Toledo , e dopo la diffusione del video che mostrava l'... IL VIDEO DALLA TVDopo la diffusione di queste immagini, attorno aci sono state piccole manifestazioni. Il sindaco della città ha fatto appello alla calma. Questo nuovo episodio documetato dalle telecamere ...Chicago, 16 apr. (askanews) - Cresce la rabbia per la violenza usata dalle forze dell'ordine americane dopo che la polizia di Chicago ha diffuso ...Ammazzato a colpi di pistola a 13 anni, mentre alzava le mani in segno di resa a Chicago. La vittima è il tredicenne Adam Toledo, e dopo la diffusione del video che ...