Un rischio ragionato Il 26 aprile si riapre Draghi | l' annuncio più atteso dell' anno | ristoranti e scuole | il trionfo di Salvini

(Di venerdì 16 aprile 2021) L'Italiail 26, in anticipo e con "un". Così il premier Mario, affiancato dal ministroa Salute Roberto Speranza, ha annunciato il cambio di linea sul coronavirus che farà felice Matteoe la Lega. Dal 26verrà re-introdotta "la zona gialla, con la precedenza alle attività all'aperto, a pranzo e a cena per la ristorazione, e alle. Riaprono tutte, completamente, in presenza nelle zone gialla e arancione, in parte a distanza nelle zone rosse". "Oggi - ha sottolineato- con questa decisione il governo ha preso un, fondato sui dati che sono in miglioramento. Questoche il ...

Il governo sulle aperture oggi ha preso "un, unfondato sui dati che sono in miglioramento". Lo dice il premier Mario Draghi confermando che la cabina di regia "anticipa al 26 di questo mese l'introduzione della zona ...Nel processo di riapertura delle attività all'aperto, secondo Draghi, il governo "ha preso un, fondato sui dati, che sono in miglioramento, non drammatico, ma in miglioramento. ...Un rientro in presenza deciso anche per l'università. "Questo rischio che incontra le aspettative dei cittadini si fonda su una premessa: che i comportamenti siano osservati scrupolosamente, come ..."Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia". Queste le prime parole del premier, Mario Draghi, in conferenza stampa insieme al ...