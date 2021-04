Sospeso Game of Games di Simona Ventura (Di venerdì 16 aprile 2021) Simona Ventura, Game of Games Che botta per Simona Ventura: Rai2 ha Sospeso Game of Games, il suo nuovo programma di prime time. Nelle prossime due settimane, la trasmissione prodotta da Blu Yazmine non andrà in onda e verrà sostituita in palinsesto da due film. Le puntate previste per il 21 e il 28 aprile, nello specifico, saranno sostituite dai film “Tutta colpa dell’amore” con Patrick Dempsey e “La risposta è nelle stelle”. Per Simona Ventura, uno stop che pesa e che risente degli ascolti bassi delle ultime puntate: il suo nuovo programma, ispirato al popolare format condotto da Ellen DeGeneres, nel più recente appuntamento, nonostante una buona curva, si era infatti fermato al 3,9% di share. La ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 16 aprile 2021)ofs Che botta per: Rai2 haofs, il suo nuovo programma di prime time. Nelle prossime due settimane, la trasmissione prodotta da Blu Yazmine non andrà in onda e verrà sostituita in palinsesto da due film. Le puntate previste per il 21 e il 28 aprile, nello specifico, saranno sostituite dai film “Tutta colpa dell’amore” con Patrick Dempsey e “La risposta è nelle stelle”. Per, uno stop che pesa e che risente degli ascolti bassi delle ultime puntate: il suo nuovo programma, ispirato al popolare format condotto da Ellen DeGeneres, nel più recente appuntamento, nonostante una buona curva, si era infatti fermato al 3,9% di share. La ...

Advertising

blogtivvu : A quanto pare Game of Games non è stato sospeso ma solamente sposato dal mercoledì al martedì sera! #GameOfGames - fabiofabbretti : RT @davidemaggio: Sospeso Game of Games di Simona Ventura - davidemaggio : Sospeso Game of Games di Simona Ventura - Game_Set_Match_ : @DM_Deluca non è un'idea assurda... l'EMA forse è l'unica che non ha mai formalmente sospeso... in Europa le sospen… - Bertolca10 : Inizia il torneo di Montecarlo con il primo azzurro di giornata in campo: con #Musetti indietro di un game contro K… -

Ultime Notizie dalla rete : Sospeso Game ATP Montecarlo, Fognini ai quarti: battuto Krajinovic 6 - 2, 7 - 6. Ora c'è Ruud ...passaggio a vuoto nel secondo game , quando con troppi gratuiti regala il break all'avversario. L'azzurro spreca quattro occasioni di recuperare subito dopo, lasciando tutti con il fiato sospeso sul ...

WRC 9 Recensione: freno a mano tirato su Switch Gli stessi compromessi che sono stati necessari per avere questo racing game simulativo disponibile ... ma c'è una sottile zona grigia in cui WRC 9 su Nintendo Switch sembra essere sospeso, tra la ...

Sospeso Game of Games di Simona Ventura Che botta per Simona Ventura: Rai2 ha sospeso Game of games, il suo nuovo programma di prime time. Nelle prossime due settimane, la trasmissione prodotta da Blu Yazmine non andrà in onda e verrà sosti ...

“Game of games”, sospeso il programma condotto da Simona Ventura Le puntate previste per il 21 e il 28 aprile saranno sostituite dai film “Tutta colpa dell’amore” (con Patrick Dempsey) e “La risposta è nelle stelle”, scritto da Nicholas Sparks.

...passaggio a vuoto nel secondo, quando con troppi gratuiti regala il break all'avversario. L'azzurro spreca quattro occasioni di recuperare subito dopo, lasciando tutti con il fiatosul ...Gli stessi compromessi che sono stati necessari per avere questo racingsimulativo disponibile ... ma c'è una sottile zona grigia in cui WRC 9 su Nintendo Switch sembra essere, tra la ...Che botta per Simona Ventura: Rai2 ha sospeso Game of games, il suo nuovo programma di prime time. Nelle prossime due settimane, la trasmissione prodotta da Blu Yazmine non andrà in onda e verrà sosti ...Le puntate previste per il 21 e il 28 aprile saranno sostituite dai film “Tutta colpa dell’amore” (con Patrick Dempsey) e “La risposta è nelle stelle”, scritto da Nicholas Sparks.