Roma, tre uomini armati rapinano nella notte la villa di Chris Smalling: rubati gioielli in oro e tre Rolex

Il calciatore della Roma Chris Smalling – che non ha giocato ieri la partita contro l'Ajax – è stato rapinato stanotte da tre malviventi. È successo intorno alle 4.40, tre uomini armati sono entrati nella villa del difensore giallorosso nel quartiere Appio Pignatelli, costringendolo ad aprire la cassaforte. La moglie del calciatore, Sam, ha poi chiamato il Numero Unico Regionale 112 intorno alle 4,55, spiegando la situazione. I tre malviventi sono riusciti a fuggire con diversi gioielli in oro e tre Rolex e sono tuttora ricercati dai poliziotti intervenuti poco dopo.

Ultime Notizie dalla rete : Roma tre Rapina nella notte in casa del calciatore della Roma Smalling: rubati rolex e gioielli Appia Pignatelli. Rapina nella notte in casa del calciatore della Roma Chris Smalling. A chiamare il 112 la moglie Sam, intorno alle 4,55. Tre uomini sono entrati incappucciati nella villa nel quartiere Appio Pignatelli sorprendendo il difensore giallorosso nel ...

