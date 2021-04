Roma, Chris Smalling rapinato in casa da tre uomini armati (Di venerdì 16 aprile 2021) Il calciatore della Roma Chris Smalling è stato rapinato nella notte in casa sua da tre uomini armati . Smalling, sorpreso nel sonno, è stato costretto dai banditi incappucciati ad aprire la ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Il calciatore dellaè statonella notte insua da tre, sorpreso nel sonno, è stato costretto dai banditi incappucciati ad aprire la ...

Advertising

Dorian221190 : RT @TgrRai: Rapina nella notte in casa del giocatore della Roma Chris #Smalling. Tre uomini armati sono entrati nella sua abitazione nella… - zazoomblog : Terrore a casa del difensore della Roma Chris Smalling: 3 banditi armati irrompono nell’abitazione maxi furto -… - MarceVann : RT @Activnews24: Momenti di paura per il giocatore della #Roma, Chris Smalling: di primo mattino tre malviventi hanno fatto irruzione nella… - Activnews24 : Momenti di paura per il giocatore della #Roma, Chris Smalling: di primo mattino tre malviventi hanno fatto irruzion… - AndrewMari1988 : Un abbraccio enorme a Chris #Smalling e a tutta la sua famiglia: sono attimi terribili #Roma #ASRoma #16aprile… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Chris Roma, Chris Smalling rapinato in casa da tre uomini armati Il calciatore della Roma Chris Smalling è stato rapinato nella notte in casa sua da tre uomini armati . Smalling, sorpreso nel sonno, è stato costretto dai banditi incappucciati ad aprire la cassaforte e a consegnare ...

Smalling, che paura: rapina in casa con tre uomini armati ROMA - Brutta esperienza nella notte per Chris Smalling . Secondo quanto si è appreso, il calciatore della Roma è stato vittima di una rapina in casa: tre uomini armati sono entrati nell'abitazione in ...

Rapina a casa del giocatore della Roma Smalling: tre uomini armati fanno irruzione Roma - Momenti di paura, nella notte, per il giocatore della Roma Chris Smalling e la moglie. Alle 5 circa, tre uomini armati di pistola hanno fatto irruzione nella casa della coppia a Tor Carbone e ...

Paura per Smalling: rapinato in casa da tre uomini armati e costretto ad aprire la cassaforte SMALLING RAPINA – Paura per Chris Smalling. L’abitazione del difensore della Roma è stata rapinata nella notte. Secondo quanto apprende l’ANSA, tre uomini armati sono entrati nell’abitazione in zona A ...

Il calciatore dellaSmalling è stato rapinato nella notte in casa sua da tre uomini armati . Smalling, sorpreso nel sonno, è stato costretto dai banditi incappucciati ad aprire la cassaforte e a consegnare ...- Brutta esperienza nella notte perSmalling . Secondo quanto si è appreso, il calciatore dellaè stato vittima di una rapina in casa: tre uomini armati sono entrati nell'abitazione in ...Roma - Momenti di paura, nella notte, per il giocatore della Roma Chris Smalling e la moglie. Alle 5 circa, tre uomini armati di pistola hanno fatto irruzione nella casa della coppia a Tor Carbone e ...SMALLING RAPINA – Paura per Chris Smalling. L’abitazione del difensore della Roma è stata rapinata nella notte. Secondo quanto apprende l’ANSA, tre uomini armati sono entrati nell’abitazione in zona A ...