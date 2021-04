Riapertura scuole: dal 26 aprile tutti in classe alle superiori, tranne nelle zone rosse. Ipotesi (Di venerdì 16 aprile 2021) Riaprire le scuole per tutti il 3 maggio: sarebbe questa l'intenzione del presidente del Consiglio Mario Draghi. nelle prossime ore il governo valuterà le riaperture a maggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 aprile 2021) Riaprire leperil 3 maggio: sarebbe questa l'intenzione del presidente del Consiglio Mario Draghi.prossime ore il governo valuterà le riaperture a maggio. L'articolo .

Advertising

rtl1025 : ?? #Scuole superiori in presenza al 100% a maggio in zona gialla e arancione, parallelamente alla riapertura di altr… - HuffPostItalia : Crisanti: 'Errore tornare in aula senza aver vaccinato. L'impatto della riapertura delle scuole esiste' - News24_it : Decreto maggio, verso riapertura scuole al 100% in zona arancione e gialla - Orizzonte Scuola 2021-04-16T12:26:04.0… - RadioLuiss : ?? Dal 26 aprile via libera alla riapertura delle #scuole in presenza, anche medie e superiori, tranne che nelle zon… - fisco24_info : Riapertura scuole a maggio? Presidi: 'Difficoltà non ancora superate': Giannelli evidenzia l'incognita trasporti e… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Covid: fonti, dal 26 aprile giallo rafforzato, ok alle attività all'aperto In questa stessa data, dovrebbero riaprire in presenza tutte le scuole, anche le superiori, tranne ... Sulla mobilità tra Regioni, "nel processo di graduale riapertura, ovviamente dovremmo andare in ...

Riaperture, terminata la cabina di regia del governo. Scuola: a maggio ipotesi superiori al 100% in zona gialla e arancione Scuole superiori in presenza al 100% a maggio in zona gialla e arancione, parallelamente alla riapertura di altre attività nel Paese. È questa l'ipotesi del governo, in vista del prossimo decreto di ...

L'indice di contagio nazionale in calo La Sardegna resta zona rossa. E' quanto si apprende sul dato contenuto nel monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute che sarà diffuso oggi. L'Isola dovrebbe rimanere nella fascia di restrizi ...

Covid e scuola in Campania, Fortini: «No focolai, pronti al ritorno totale» «Le difficoltà ci sono ma in queste settimane non c'è stato un vero allarme focolai. C'è soprattutto la voglia di tornare a scuola anche degli studenti ...

In questa stessa data, dovrebbero riaprire in presenza tutte le, anche le superiori, tranne ... Sulla mobilità tra Regioni, "nel processo di graduale, ovviamente dovremmo andare in ...superiori in presenza al 100% a maggio in zona gialla e arancione, parallelamente alladi altre attività nel Paese. È questa l'ipotesi del governo, in vista del prossimo decreto di ...La Sardegna resta zona rossa. E' quanto si apprende sul dato contenuto nel monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute che sarà diffuso oggi. L'Isola dovrebbe rimanere nella fascia di restrizi ...«Le difficoltà ci sono ma in queste settimane non c'è stato un vero allarme focolai. C'è soprattutto la voglia di tornare a scuola anche degli studenti ...