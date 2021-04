Processo alla Saguto, i giudici confermano: provata la mazzetta alla ex-magistrato (Di venerdì 16 aprile 2021) Per i giudici del Tribunale di Caltanissetta che hanno condannato a otto anni e mezzo per corruzione l’ex-Presidente della Sezione misure di prevenzione, Silvana Saguto non vi è alcun dubbio che l’ex-giudice incassò una tangente da 20mila euro nascosta in un trolley. E lo scrivono a chiare lettere nelle motivazioni della sentenza ora depositate in cancelleria. La vicenda di questa provvista da 20.000 euro ha rappresentato uno degli elementi centrali attorno al quale è ruotato tutto il Processo alla Saguto. Quei soldi, celati all’interno di un trolley, vennero consegnati addirittura direttamente nell’abitazione della ex-magistrato, radiata, nel frattempo, dall’ordine giudiziaria. Secondo la ricostruzione dei pm Maurizio Bonaccorso e Claudia Pasciuti, l’avvocato ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 aprile 2021) Per idel Tribunale di Caltanissetta che hanno condannato a otto anni e mezzo per corruzione l’ex-Presidente della Sezione misure di prevenzione, Silvananon vi è alcun dubbio che l’ex-giudice incassò una tangente da 20mila euro nascosta in un trolley. E lo scrivono a chiare lettere nelle motivazioni della sentenza ora depositate in cancelleria. La vicenda di questa provvista da 20.000 euro ha rappresentato uno degli elementi centrali attorno al quale è ruotato tutto il. Quei soldi, celati all’interno di un trolley, vennero consegnati addirittura direttamente nell’abitazione della ex-, radiata, nel frattempo, dall’ordine giudiziaria. Secondo la ricostruzione dei pm Maurizio Bonaccorso e Claudia Pasciuti, l’avvocato ...

Advertising

RegioneER : #2Agosto. Al via il processo sui mandanti della strage alla stazione di #Bologna. La Regione #EmiliaRomagna, parte… - ItalyMFA : Il Min @luigidimaio è oggi a #Bruxelles per una riunione dei Ministri degli Esteri e della Difesa @NATO, alla prese… - Antonio_Tajani : Eravamo certi che @Bertolaso_Guido sarebbe stato assolto anche in questo - ultimo- processo. È un uomo di grandi ca… - Rosariodpr1974 : RT @PBerizzi: Andrea Bacciga, consigliere comunale fascista di #Verona, a processo per il saluto romano in aula, appena passato alla Lega,… - patty65g : RT @PBerizzi: Andrea Bacciga, consigliere comunale fascista di #Verona, a processo per il saluto romano in aula, appena passato alla Lega,… -