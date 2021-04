Ogni Mattina, a rischio lo show di Adriana Volpe: potrebbe chiudere (Di venerdì 16 aprile 2021) Ogni Mattina si avvia verso la chiusura. Il morning show di Adriana Volpe aveva già subito delle modifiche, ma si fa sempre più palpabile il rischio che Tv8 decida di mettere un punto all’avventura televisiva della conduttrice. Ogni Mattina va in onda da circa un anno e nel corso dei mesi più volte ha cambiato volto. Inizialmente andava in onda dal lunedì al venerdì Ogni Mattina (appunto) per quattro ore, poi dopo Pasqua la rete ha deciso di ridurle a sole due ore. Come se non bastasse è stato cambiato anche il contenuto del format che in un primo momento era a metà tra informazione e intrattenimento, scegliendo di privilegiare quest’ultimo a discapito delle news e dell’attualità. Tanto da tagliare fuori Alessio Viola, ... Leggi su dilei (Di venerdì 16 aprile 2021)si avvia verso la chiusura. Il morningdiaveva già subito delle modifiche, ma si fa sempre più palpabile ilche Tv8 decida di mettere un punto all’avventura televisiva della conduttrice.va in onda da circa un anno e nel corso dei mesi più volte ha cambiato volto. Inizialmente andava in onda dal lunedì al venerdì(appunto) per quattro ore, poi dopo Pasqua la rete ha deciso di ridurle a sole due ore. Come se non bastasse è stato cambiato anche il contenuto del format che in un primo momento era a metà tra informazione e intrattenimento, scegliendo di privilegiare quest’ultimo a discapito delle news e dell’attualità. Tanto da tagliare fuori Alessio Viola, ...

