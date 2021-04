Mourinho: “Kane uscito per infortunio? Lasciatemi essere ottimista” (Di venerdì 16 aprile 2021) Il tecnico del Tottenham, Jose Mourinho, ha parlato così dopo il pari con l’Everton ai microfoni di Sky Sports dell’infortunio occorso ad Harry Kane: “E’ troppo presto per dire qualcosa. Ha lasciato il campo a pochi minuti dalla fine ovviamente perché ha sentito qualcosa. Lasciatemi essere ottimista e credere che non sia niente di grave. E’ ovvio che è un giocatore molto importante per noi. Non posso dire molto. Entrambi i gol di Kane provenivano da cross, ma sono state grandi conclusioni. Due bei gol ma non sono una sorpresa per chi lo vede tutti i giorni in allenamento”. Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 aprile 2021) Il tecnico del Tottenham, Jose, ha parlato così dopo il pari con l’Everton ai microfoni di Sky Sports dell’occorso ad Harry: “E’ troppo presto per dire qualcosa. Ha lasciato il campo a pochi minuti dalla fine ovviamente perché ha sentito qualcosa.e credere che non sia niente di grave. E’ ovvio che è un giocatore molto importante per noi. Non posso dire molto. Entrambi i gol diprovenivano da cross, ma sono state grandi conclusioni. Due bei gol ma non sono una sorpresa per chi lo vede tutti i giorni in allenamento”. Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

