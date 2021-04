Milan | Mandzukic infortunato rinuncia allo stipendio di marzo | sarà devoluto in beneficenza

Advertising

AntoVitiello : L'attaccante del Milan Mario Mandzukic ha rinunciato a ricevere la retribuzione del mese di marzo, perché indisponi… - angelomangiante : Gesto nobile, non richiesto e molto raro. Un gesto che fa onore a Mario Mandzukic. Rinuncia allo stipendio di marz… - PietroMazzara : Mario #Mandzukic ha rinunciato allo stipendio del mese di marzo, come conseguenza del suo infortunio. La somma verr… - NessunoChiamo : Grande gesto, cose che succedono al Milan. Se ricordate prima di lui ci fu il mio più grande rimpianto al Milan che… - acmstrenghxt : RT @AntoVitiello: L'attaccante del Milan Mario Mandzukic ha rinunciato a ricevere la retribuzione del mese di marzo, perché indisponibile i… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Mandzukic

Da quando è arrivato al, Marionon ha quasi mai trovato spazio, per via di problemi fisici che lo hanno frenato: dopo l'unica partita da titolare in Europa League contro la Stella Rossa nell'andata dei ...'Un gesto d'eccezione - ha commentato il presidente delPaolo Scaroni - che dimostra l'etica e la professionalità die il suo rispetto per il. Il club avrà così la possibilità ...Da quando è arrivato al Milan, Mario Mandzukic non ha quasi mai trovato spazio, per via di problemi fisici che lo hanno frenato: dopo l'unica partita da titolare in Europa ...Si parla molto in questi giorni del futuro di Gianluigi Donnarumma, del futuro del portiere classe '99 in scadenza di contratto col Milan. Ma quella del numero uno della Nazionale ...