Mass Effect Legendary Edition avrà una sua modalità fotografica per la gioia dei fan

(Di venerdì 16 aprile 2021) BioWare ha confermato unafoto per, così i giocatori saranno in grado di scattare raffiche di foto a Shepard e ciurma da tutte le angolazioni possibili. Lafoto sarà disponibile come opzione dal computer della missione nella schermata di pausa, almeno secondo quanto riferito dal design director di BioWare Brenon Holmes. Ciò detto è probabile che questaquindi sarà disponibile proprio durante il gameplay, ma non durante le cutscene. Oltre a questo, il boss diMac Walters ha rivelato nella giornata di ieri lasu Twitter con una particolare inquadratura monocromatica di Garrus in piedi accanto al Mako in...

BioWare ha confermato una modalità foto perLegendary Edition , così i giocatori saranno in grado di scattare raffiche di foto a Shepard e ciurma da tutte le angolazioni possibili. La modalità foto sarà disponibile come opzione dal ...Come tutti ben sappiamo, il team di BioWare è attualmente impegnato conLegendary Edition , remastered della celebre trilogia della software house. Tuttavia non mancheranno le novità, che vanno da alcuni cambiamenti generali e in alcuni casi del gameplay, a ...BioWare ha confermato una modalità foto per Mass Effect Legendary Edition, così i giocatori saranno in grado di scattare raffiche di foto a Shepard e ciurma da tutte le angolazioni possibili. La modal ...Mac Walters, Project Director di Bioware, ha confermato su Twitter che Mass Effect Legendary Edition avrà un Modalità foto. Siamo davvero molto curiosi di come funzionerà questa modalità nel gioco fin ...