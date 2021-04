Macchine da scrivere Olivetti: un ticchettio mai dimenticato (Di venerdì 16 aprile 2021) Life&People.it Le Macchine da scrivere Olivetti sono state amanti e compagne fedeli di quattro generazioni di scrittori, giornalisti, poeti e sceneggiatori. Le tastiere sono la chiave della letteratura moderna ma il mondo letterario in cui viviamo è stato concepito su una macchina da scrivere. La dotazione per chi lavorava in una redazione era una macchina da scrivere Olivetti, un posacenere e la memoria personale. Personaggi come Dino Buzzati, Camilla Cederna, Oriana Fallaci, Gianni Brera, Mario Soldati, Pier Paolo Pasolini, Giorgio Bocca, spiegavano, interpretavano e raccontavano le notizie per mezzo delle Macchine da scrivere. Il ticchettio simultaneo dei tasti a contatto con le dita, domina ancora l’immaginario collettivo come ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 16 aprile 2021) Life&People.it Ledasono state amanti e compagne fedeli di quattro generazioni di scrittori, giornalisti, poeti e sceneggiatori. Le tastiere sono la chiave della letteratura moderna ma il mondo letterario in cui viviamo è stato concepito su una macchina da. La dotazione per chi lavorava in una redazione era una macchina da, un posacenere e la memoria personale. Personaggi come Dino Buzzati, Camilla Cederna, Oriana Fallaci, Gianni Brera, Mario Soldati, Pier Paolo Pasolini, Giorgio Bocca, spiegavano, interpretavano e raccontavano le notizie per mezzo delleda. Ilsimultaneo dei tasti a contatto con le dita, domina ancora l’immaginario collettivo come ...

