Letta: “Non escludo alleanze con Berlusconi” (Di venerdì 16 aprile 2021) Enrico Letta non ha escluso di formare alleanze con Silvio Berlusconi, già alleato nel governo che il nuovo segretario del Partito Democratico aveva formato nel 2013. Intervenendo a Piazza Pulita su La7, Letta ieri ha ricordato che “in Europa siamo alleati” aggiungendo che “in Consiglio dei Ministri Brunetta, Carfagna e Gelmini sono quelli che vanno d’accordo con i nostri ministri, fanno le cose insieme senza problemi”. Durante l’intervista, Letta ha definito “una vergogna” la mozione di sfiducia presentata da Fratelli d’Italia contro il ministro della Salute Roberto Speranza, duramente criticato nelle scorse settimane dal leader della Lega Matteo Salvini sul tema delle riaperture. Secondo Letta, Speranza ha fatto un ottimo lavoro “resistendo a richieste di riaperture che arrivano da ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 aprile 2021) Enriconon ha escluso di formarecon Silvio, già alleato nel governo che il nuovo segretario del Partito Democratico aveva formato nel 2013. Intervenendo a Piazza Pulita su La7,ieri ha ricordato che “in Europa siamo alleati” aggiungendo che “in Consiglio dei Ministri Brunetta, Carfagna e Gelmini sono quelli che vanno d’accordo con i nostri ministri, fanno le cose insieme senza problemi”. Durante l’intervista,ha definito “una vergogna” la mozione di sfiducia presentata da Fratelli d’Italia contro il ministro della Salute Roberto Speranza, duramente criticato nelle scorse settimane dal leader della Lega Matteo Salvini sul tema delle riaperture. Secondo, Speranza ha fatto un ottimo lavoro “resistendo a richieste di riaperture che arrivano da ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Con Berlusconi non escludo alleanze. Siamo alleati con Berlusconi in Europa. Enrico Letta #piazzapulita… - Agenzia_Ansa : Letta vede il fondatore di Open Arms. Salvini: 'Non ho parole'. Nuova lite fra il leader del Pd e il leader della L… - Linkiesta : Il caso Bettini dimostra che Letta non può stare «con Draghi ma anche con Conte». Il Pd è il primo partito nella s… - Fuoridalcoro4 : @SusannaCeccardi Lasciando perdere Letta che è un coglione. Lei se non sbaglio ha votato a favore del passaporto va… - EzioMorassutti : RT @AnnaLeonardi1: Caro Letta, il tuo governo non è caduto 'per mano di @matteorenzi'. Il tuo governo è caduto, come quello di Conte, perch… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta Non Nunzia De Girolamo: "Rula Jebreal ha ragione: Berlusconi ha fatto tanto per le donne in politica" Se va avanti così non merita il nostro voto. Il paradosso è che Berlusconi, tante volte accusato di comportamenti offensivi nei nostri confronti, indicando due ministre ha fatto di più. Enrico Letta ...

Fonti del Quirinale a TPI smentiscono Bettini: 'Nessun complotto dietro la caduta del governo Conte' Ma poi evidentemente, anche a causa del fallimento dei " responsabili ", non c'è stato più nulla da fare. Leggi anche : Bettini (Pd): "Conte è caduto per interessi internazionali". Ma Letta prende le ...

AMERICA/CILE - Il dramma dei migranti continua, tra ipocrisia, Covid e una nuova legge più rigida Concepción (Agenzia Fides) - "La cosa più dolorosa di tutta questa sfortunata situazione è che il processo migratorio in Cile ha rivelato una catena di situazioni anomale e l'ipocrisia che la sostiene ...

Perseguita la ex e la professoressa: «Devi leggere in aula la mia poesia d'amore». Allontanato dalla Polizia La Polizia di Chieti ha eseguito un’ordinanza che dispone il divieto di avvicinamento a carico di uno studente lancianese diciannovenne, incensurato. Il ragazzo ...

Se va avanti cosìmerita il nostro voto. Il paradosso è che Berlusconi, tante volte accusato di comportamenti offensivi nei nostri confronti, indicando due ministre ha fatto di più. Enrico...Ma poi evidentemente, anche a causa del fallimento dei " responsabili ",c'è stato più nulla da fare. Leggi anche : Bettini (Pd): "Conte è caduto per interessi internazionali". Maprende le ...Concepción (Agenzia Fides) - "La cosa più dolorosa di tutta questa sfortunata situazione è che il processo migratorio in Cile ha rivelato una catena di situazioni anomale e l'ipocrisia che la sostiene ...La Polizia di Chieti ha eseguito un’ordinanza che dispone il divieto di avvicinamento a carico di uno studente lancianese diciannovenne, incensurato. Il ragazzo ...