Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - Policitemia vera, trombocitemia essenziale, mielofibrosi: tre tumori rari del sangue, dai nomi difficili e di cui la maggior parte delle persone non ha mai sentito parlare. Le neoplasie mieloproliferative (Mpn) sono caratterizzate da un'alterazione delle cellule staminali ematopoietiche, da cui derivano tutte le cellule del sangue. Nella policitemia vera si verifica un eccesso di globuli rossi, nella trombocitemia essenziale si riscontra un eccesso di piastrine e la mielofibrosi si caratterizza per la formazione anomala di tessuto fibroso nel midollo. I sintomi sono spesso aspecifici, così diagnosi e trattamento arrivano in molti casi con anni di ritardo e con rischi per i pazienti. L'emocromo è il primo indicatore della malattia.

Ultime Notizie dalla rete : ematologo Per AstraZeneca, Uk procede coi richiami. 'Non ci sono segnalazioni di trombi con la 2° dose'. Ma si studia la combinazione con Pfizer Tra le spiegazioni plausibili per gli eventi trombotici insoliti, i ricercatori stanno investigando ... In un articolo apparso su Nature il professor John Kelton , ematologo della McMaster University in ...

Malattie rare: chirurgo, 'controllo microsanguinamento vera prevenzione emofilici' Roma, 15 apr. - 'Negli ultimi 9 anni, con un pool di specialisti (ematologo, ortopedico, chirurgo ortopedico e riabilitatore) dell'ospedale Santo Spirito siamo ...mi auguro che ciò non avverrà più o per ...

L’ematologo: ‘Per neoplasie mieloproliferative diagnosi in ritardo’ Condividi questo articolo:Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) – Policitemia vera, trombocitemia essenziale, mielofibrosi: tre tumori rari del sangue, dai nomi difficili e di cui la maggior parte delle pe ...

Tumori, al via campagna ‘Mielo-Spieghi’ su neoplasie mieloproliferative Diagnosi difficili che spesso avvengono per caso, trattamenti iniziati con anni di ritardo e rischi per i pazienti, che vivono in una condizione di ...

