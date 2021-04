"La vita ti ha messo a dura prova". Francesca Lodo, strazio per la lettera della madre (Di venerdì 16 aprile 2021) Si piange. E volano le emozione nella Palapa in Honduras: Francesca Lodo in lacrime all'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Il motivo? La lettera che di sua madre. Facciamo un piccolo passo indietro: la donna si scusa con sua figlia per non averla aiutata in un momento particolarmente complicato della sua vita, quei mesi legati a a Vallettopoli. "La vita ti ha messo a dura prova ma ti sei sempre rialzata da sola, ti chiedo scusa perché non ti ho tenuta per mano", scrive la mamma della Lodo. Che scoppia a piangere. Rewind: Vallettopoli, l'inchiesta della Procura di Potenza tra il 2006 e il 2007, coinvolse molti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Si piange. E volano le emozione nella Palapa in Hons:in lacrime all'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Il motivo? Lache di sua. Facciamo un piccolo passo indietro: la donna si scusa con sua figlia per non averla aiutata in un momento particolarmente complicatosua, quei mesi legati a a Vallettopoli. "Lati hama ti sei sempre rialzata da sola, ti chiedo scusa perché non ti ho tenuta per mano", scrive la mamma. Che scoppia a piangere. Rewind: Vallettopoli, l'inchiestaProcura di Potenza tra il 2006 e il 2007, coinvolse molti ...

Ultime Notizie dalla rete : vita messo Filippo, il dress code del funerale: la regina ha deciso che i reali vestiranno in abiti civili Sembra davvero che la regina abbia messo in atto tutte le accortezze possibili, per onorare il suo amato compagno di vita nel modo più sentito e autentico possibile.

Indianapolis e Chicago. Trump o Biden, gli USA restano una terra dove è facile morire ammazzati.. Eccovi alcuni eventi di cronaca americana che dovrebbero far pensare: ieri, nei pressi di un deposito della Fedex all'aeroporto di Indianapolis, un tizio si è messo a sparare sulla gente, ferrendo anche persone che, semplicemente, stavano facendo carburante in una stazione di rifornimento li vicina. La situazione è drammatica con otto morti e molti feriti. ...

Gli anziani hanno pagato fortemente con la vita gli effetti del covid "Vaccinare le persone fragili e i pensionati deve essere la priorità, non possiamo permetterci di non tutelarli, abbiamo una responsabilità importante nei ...

Il Signore degli Anelli, Stephen Ure: "Philippa Boyens ha messo negli script un sacco di cose senza senso" Stephen Ure, interprete dell'Orco Grishnákh ne il signore degli anelli, ha confessato che molte delle battute presenti nelle sceneggiature di Philippa Boyens fossero senza senso. Secondo Stephen Ure, ...

