Isola 15 | Brando Giorgi costretto a lasciare il gioco | ecco perché

Brando Giorgi è stato costretto a lasciare l'Isola 15. L'attore romano era uno dei protagonisti del reality show condotto da Ilary Blasi soprattutto per la scelta di Isolarsi dal resto del gruppo. Nelle ultime ore, però, Brando è stato costretto a lasciare il gioco per un grave problema all'occhio che richiede cure più mirate e il suo immediato rientro in Italia. A comunicare la spiacevole notizia è stato Massimiliano Rosolino in apertura della nona puntata del programma andato in onda questa sera. "Deve fare degli accertamenti oculistici" ha dichiarato l'inviato senza entrare nel merito della questione. Sicuramente un'edizione non idilliaca dal punto di vista degli infortuni e dei ritiri. Prima Paul Gascoigne, che ...

