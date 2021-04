Intitolata al Milite Ignoto una piazzetta a Caselle di Sommacampagna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Intitolata Milite

La domanda, presentata dall'Associazione Combattenti e Reduci, dall'Associazione Fanti e dall'Associazione Alpini di Caselle, si inserisce nel progetto "Ignoto, Cittadino d'Italia" per ...Abbonamenti Redazione Contatti Edizione Digitale Diteci la vostra Lettere al Direttore Menu Abbonamenti Redazione Contatti Edizione Digitale Diteci la vostra Lettere al DirettoreIntitolata al Milite Ignoto una piazzetta a Caselle di Sommacampagna Mafia, operazione “Follow the money II”: sequestri per 7 società, una di Verona Zaia: “Pronto il calendario dei vaccini, la prossim ...Prosegue a ritmo spedito il processo di digitalizzazione del Comune di Sommacampagna che, in questi giorni, diventa uno dei primi Comuni d’Italia, se non il primo, ad attivare su Municipio Virtuale l’ ...