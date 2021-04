(Di venerdì 16 aprile 2021) Il democratico Joe Biden conferma la linea del suo predecessore e acerrimo nemico, il repubblicano Donald Trump, e prepara ildelle truppe americane. Giusto o sbagliato che sia farlo in questo momento (in molti sottolineano che c’è il rischio che i talebani riprendano il potere), ciò che mi preme sottolineare con queste riflessioni è che, da un punto di vista teorico,di “la” non regge alla prova del pensiero. È un’idea che, anche in positivo, ha accompagnato entrambi i fronti politici americani negli ultimi trenta anni. Ed anzi, seppur sposata ed utilizzata spesso dai democratici, ha raggiunto forse l’apogeo proprio con la presidenza repubblicana di George W. Bush. Il quale, dopo l’11 settembre 2001, decise di invadere ...

Advertising

emergency_ong : “SONO PASSATI VENT’ANNI, LA #GUERRA E’ STATA VINTA O PERSA?” Il nostro commento sull’annuncio del Presidente Joe… - HuffPostItalia : Il ritiro Usa dall’Afghanistan e l’idea (non liberale) di esportare la democrazia - Marc852835993 : RT @Roberto28055437: @ChiodiDonatella Chi ha seguito la politica americana durante la presidenza Trump, sa che aveva deciso il ritiro dell… - Marc852835993 : RT @ChiodiDonatella: FU #TRUMP A DECIDERE IL RITIRO DELLE TRUPPE #USA DALL'#AFGHANISTAN: ORA ARRIVA #BIDEN E CI METTE IL CAPPELLO. E giù t… - Lukyluke311 : RT @fulvioscaglione: Vietnam, Iraq, Afghanistan, tra vent'anni forse la Siria. Strategie fallimentari e sempre ripetute. -

Ultime Notizie dalla rete : ritiro Usa

Mosca, 16 apr 14:39 - Il trauma della guerra condotta dal 1979 al 1989 dall'allora Unione sovietica in Afghanistan è ancora "troppo forte" in Russia e difficilmente...AgenPress - Per ildelle truppe dall'Afghanistan da maggio a settembre 'ci coordineremo con gli americani e gli ... Questa amministrazionenon è certo isolazionista, siamo perfettamente ...Il direttore del Fondo per la sicurezza energetica nazionale osserva che l'Afghanistan è "un territorio complesso e, come ha insegnato ...Dopo l'annuncio di Joe Biden, anche i nostri militari si apprestano ad abbandonare l'Afghanistan: una guerra questa che in vent'anni è costata all'Italia, oltre a 53 soldati uccisi, la bellezza di 8,5 ...