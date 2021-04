Federica di Uomini e Donne | chi è | età | cognome | lavoro | Instagram | tutto sulla corteggiatrice di Massimiliano

(Di venerdì 16 aprile 2021)pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con. Oggi in studio si parlerà di, il giovane tronista che sta continuando a frequentare, Eugenia e Vanessa.di: chi è,, età,Lucidi è una giovanedi Roma e ha 20 anni. Di lei sappiamo, grazie alla sua biografia sul profilo Twitter, che studia Economia all’Università Tor Vergata di Roma.ha una grande passione per la danza e lo si può vedere anche dalle tante foto pubblicate sui social. https://www..com/p/CHlFhvBoBwU/?utm source=ig web copy link Riuscirà a ...

Anche per Massimiliano Mollicone la situazione non è semplice: il tronista romano dovrà confrontarsi con Vanessa, dopo l'esterna con Eugenia e Federica. Maria Tona ha lasciato Uomini e Donne. Un brutto colpo per i fan che hanno visto in lei una delle protagoniste del dating show. Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi venerdì 16 aprile 2021. Un nuovo appuntamento andrà in onda alle 14:45 su Canale 5.