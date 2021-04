F1, Sebastian Vettel: “Abbiamo alcune nuove parti sulla macchina. Mi ha dato fastidio il traffico, non ho mai avuto la pista libera” (Di venerdì 16 aprile 2021) Sebastian Vettel esprime il proprio parere al termine delle prove libere del Gran Premio di Imola, secondo atto della F1 2021. Il tedesco di casa Aston Martin completa la FP2 al 15° posto con il tempo di 1.17.092. Nonostante il collocamento nella graduatoria, l’ex campione del mondo è fiducioso in vista del proseguo del fine settimana, il primo dei due previsti nel Bel Paese. Ai microfoni di ‘Speedweek.com’ il teammate del canadese Lance Stroll ha affermato: “Fino ad oggi è andata abbastanza bene. Abbiamo alcune nuove parti sulla macchina e questo ci ha permesso di fare un piccolo passo avanti. Mentre si guida senti la differenza”. Vettel continua ad adattarsi alla nuova monoposto, pronto a migliorare la propria posizione in griglia: ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021)esprime il proprio parere al termine delle prove libere del Gran Premio di Imola, secondo atto della F1 2021. Il tedesco di casa Aston Martin completa la FP2 al 15° posto con il tempo di 1.17.092. Nonostante il collocamento nella graduatoria, l’ex campione del mondo è fiducioso in vista del proseguo del fine settimana, il primo dei due previsti nel Bel Paese. Ai microfoni di ‘Speedweek.com’ il teammate del canadese Lance Stroll ha affermato: “Fino ad oggi è andata abbastanza bene.e questo ci ha permesso di fare un piccolo passo avanti. Mentre si guida senti la differenza”.continua ad adattarsi alla nuova monoposto, pronto a migliorare la propria posizione in griglia: ...

Ultime Notizie dalla rete : Sebastian Vettel F1 - Ferrari, Binotto: 'Sainz è una grande spinta per noi, è aria fresca' ... chiamato da Maranello a condividere il box con Charles Leclerc e a raccogliere l'eredità di Sebastian Vettel, a questa nuova sfida professionale. Il neo alfiere del Cavallino, che si sta integrando ...

F1 GP Emilia - Romagna Sainz 4° e Leclerc 5° tallonano le Mercedes a Imola ...10 Lance STROLL Aston Martin+1.186 6 11 Esteban OCON Alpine+1.266 5 12 Nicholas LATIFI Williams+1.272 7 13 Fernando ALONSO Alpine+1.284 8 14 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.448 5 15 Sebastian VETTEL ...

F1, GP Emilia Romagna 2021, FP2: Bottas al top Ancora in difficoltà Sebastian Vettel quindicesimo, precedendo George Russell e Kimi Raikkonen, soltanto diciottesimo Daniel Ricciardo. Chiudono la classifica delle Fp2 le Haas di Mick Schumacher e ...

GP di Imola, 1° turno libero: le Mercedes dettano legge, ma la Ferrari è vicina Prima sessione libera molto combattuta a Imola per il Gran Premio dell'Emilia Romagna. I piloti non si sono risparmiati, il nuovo format dei 60 minuti convince in quanto i team devono agire ...

