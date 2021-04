F1, Antonio GIovinazzi: “La nostra macchina è nata meglio rispetto a quella dell’anno scorso” (Di venerdì 16 aprile 2021) Per quanto riguarda il Mondiale di F1 2021 oggi, venerdì 16 aprile, si è aperto il GP dell’Emilia Romagna, valido come seconda prova del calendario. Nella giornata odierna ad Imola si sono disputate infatti le prime due delle tre consuete sessioni delle prove libere, della durata di 60? ciascuna. La Mercedes è risultata essere dominante nella classifica combinata con il finlandese Valtteri Bottas primo in 1’15?551 davanti al compagno di squadra, il britannico Lewis Hamilton, staccato di 0?010. L’unico italiano dello schieramento, Antonio GIovinazzi, occupa la nona posizione con l’Alfa Romeo, staccato di 0?962. A Sky Sport F1 il pilota italiano ha dichiarato: “In Bahrain ho avuto un problema alla parte lombare, il sedile sembra essere andato meglio. Sono contendo della giornata di oggi, ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Per quanto riguarda il Mondiale di F1 2021 oggi, venerdì 16 aprile, si è aperto il GP dell’Emilia Romagna, valido come seconda prova del calendario. Nella giorodierna ad Imola si sono disputate infatti le prime due delle tre consuete sessioni delle prove libere, della durata di 60? ciascuna. La Mercedes è risultata essere dominante nella classifica combicon il finlandese Valtteri Bottas primo in 1’15?551 davanti al compagno di squadra, il britannico Lewis Hamilton, staccato di 0?010. L’unico italiano dello schieramento,, occupa la nona posizione con l’Alfa Romeo, staccato di 0?962. A Sky Sport F1 il pilota italiano ha dichiarato: “In Bahrain ho avuto un problema alla parte lombare, il sedile sembra essere andato. Sono contendo della giordi oggi, ...

Advertising

Italiajin21 : 5 Charles LECLERC Ferrari+0.820 9 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.860 6 7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.868 6… - Italiajin21 : 5 Charles LECLERC Ferrari+0.820 9 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.860 6 7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.868 6… - schumacheryl : ANTONIO GIOVINAZZI - Italiajin21 : 11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.040 5 12 Nicholas LATIFI Williams+2.184 4 13 Fernando ALONSO Alpin… - Stile_AlfaRomeo : NEW POST ON THE BLOG Giulia GTAm ospite di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi al Gran Premio di Imola: Domenica… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio GIovinazzi F1, Gp Emilia Romagna (FP2): Bottas al top. La Ferrari convince ma Leclerc va a muro Sesto è Sergio Perez con la Red Bull, poi l'altra Alpha Tauri di Yuki Tsunoda e la promettente Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi. Una Rossa che si conferma in palla sulla simulazione qualifica, come e ...

Formula 1, Bottas e Hamilton dominano le libere: 3° Gasly e 4° Sainz. Leclerc contro le barriere Chiudono la top ten Sergio Perez con la Red Bull, Yuki Tsunoda con l'Alpha Tauri, Lando Norris su McLaren, Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo e Lance Stroll con l'Aston Martin. Solo 13° Alonso con ...

Valtteri Bottas e Lewis Hamilton mettono tutti in riga Valtteri Bottas ha fatto segnare come già successo al mattino il miglior tempo davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. Problemi invece per Verstappen, attardato. Bene le Ferrari nel passo gara, ...

La firma di Aldo Drudi sul GP: «Un poster morbido e… romagnolo» Imola. Il designer riminese: «Il verde richiama le colline, l’azzurro si rifà al mare e al cielo della Romagna» ...

Sesto è Sergio Perez con la Red Bull, poi l'altra Alpha Tauri di Yuki Tsunoda e la promettente Alfa Romeo di. Una Rossa che si conferma in palla sulla simulazione qualifica, come e ...Chiudono la top ten Sergio Perez con la Red Bull, Yuki Tsunoda con l'Alpha Tauri, Lando Norris su McLaren,con l'Alfa Romeo e Lance Stroll con l'Aston Martin. Solo 13° Alonso con ...Valtteri Bottas ha fatto segnare come già successo al mattino il miglior tempo davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. Problemi invece per Verstappen, attardato. Bene le Ferrari nel passo gara, ...Imola. Il designer riminese: «Il verde richiama le colline, l’azzurro si rifà al mare e al cielo della Romagna» ...