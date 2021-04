Disabili maltrattati a Cesate; la spy story tra comandanti partita a Baranzate | ANTEPRIMA (Di venerdì 16 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La notizia di apertura di questa edizione del Notiziario è la terribile scoperta fatta dai carabinieri in una struttura di degenza per Disabili a Cesate, dove gli ospiti venivano insultati, umiliati e sottoposti anche a violenze: sono 7 le persone finite agli arresti o denunciate. L’altra inquietante vicenda da prima pagina è quella iniziata a tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Disabili maltrattati a Cesate; la spy story tra comandanti partita a ... Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 16 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La notizia di apertura di questa edizione del Notiziario è la terribile scoperta fatta dai carabinieri in una struttura di degenza per, dove gli ospiti venivano insultati, umiliati e sottoposti anche a violenze: sono 7 le persone finite agli arresti o denunciate. L’altra inquietante vicenda da prima pagina è quella iniziata a tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo; la spytraa ...

Ultime Notizie dalla rete : Disabili maltrattati Disabili maltrattati, colpiti con bastoni e getti di acqua fredda (Video) I disabili erano sottoposti a terapie antipsicotiche sotto la sola supervisione di personale non abilitato. https://www.radiolombardia.it/wp - content/uploads/2021/04/occ - 13.04.2021 - 2.mp4 (Vd ...

Disabili maltrattati e umiliati in struttura socio - assistenziale: arrestati gestori Gli ospiti con disabilità venivano picchiati, colpiti con getti di acqua fredda, oggetti scagliati addosso, sottoposti a continue punizioni fisiche e umiliazioni psicologiche. E' quanto emerso dalle ...

Dipendenti e dirigenti maltrattavano i pazienti disabili di “Sogno Verde Cooperativa sociale onlus” Maltrattavano i pazienti disabili. A seguito di una rapida indagine dei carabinieri di Busto Arsizio, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano, sono stati sottoposti agli arresti ...

La conferma dell’ergastolo per Cazzaniga e i maltrattamenti in una residenza per disabili nel podcast del 13 aprile Le principali notizie scelte per voi dalla redazione che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker, Spotify e sul nostro canale Youtube ...

