Dal mais viola coloranti naturali e integratori alimentari

(Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos)() - Sfruttare il tutolo (la parte interna e spugnosa della pannocchia, solitamente scartata) dicolorato per ricavarne antocianine, naturalmente ricche di pigmenti per le colorazioni rosso, blu,e porpora, e impiegarle in ambito tessile, farmaceutico e veterinario per la produzione di. L'Università degli Studi di Milano ha pubblicato su 'Acs Sustainable Chemistry & Engineering - American Chemical Society' uno studio per recuperare gli scarti agricoli provenienti dalpigmentato attraverso un sistema di bioraffineria. Il lavoro di ricerca è coordinato da Roberto Pilu, docente di Miglioramento Genetico delle piante, e da Fabrizio Adani, docente di Biomass and Waste Recycling ...