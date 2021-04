Covid: linee guida Regioni e date per le riaperture (Di venerdì 16 aprile 2021) Covid: linee guida delle Regioni e date per le riaperture. Cosa bisogna sapere. Mentre l’epidemia di Covid-19 in Italia migliora, con la curva dei contagi in flessione, seppure molto lentamente, Governo e Regioni pianificano le riaperture. C’è grande stanchezza nella popolazione dopo un anno di restrizioni, anche se con chiusure intermittenti, e soprattutto le categorie L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 16 aprile 2021)delleper le. Cosa bisogna sapere. Mentre l’epidemia di-19 in Italia migliora, con la curva dei contagi in flessione, seppure molto lentamente, Governo epianificano le. C’è grande stanchezza nella popolazione dopo un anno di restrizioni, anche se con chiusure intermittenti, e soprattutto le categorie L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Covid linee Covid: fonti, dal 26/4 giallo rafforzato, ok attività aperto È terminata dopo circa due ore e mezza la cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi. Con il ... Come Conferenza delle Regioni "consapevolmente e volutamente non abbiamo messo date" nelle linee guida ...

COLORI REGIONI, ORDINANZE SPERANZA/ Cabina di regia: Campania arancione, Puglia rossa ...dopo la scadenza dell'attuale Decreto Covid). RECOVERY PLAN, PD - FI OGGI DA DRAGHI/ Lega: "unità? Delega al Governo non è in bianco" Ieri le Regioni hanno presentato al Governo la bozza delle linee ...

Covid e scuola in Campania, Fortini: «No focolai, pronti al ritorno totale» «Le difficoltà ci sono ma in queste settimane non c'è stato un vero allarme focolai. C'è soprattutto la voglia di tornare a scuola anche degli studenti ...

Scuola. Fortini: “In Campania, no focolai, pronti a ritorno totale. Difficoltà per distanza su varianti, ma da famiglie ok a ritorno Così Lucia Fortini, assessore regionale della Campania all’istruzione, spiega l’avvicinamento della scuola alla riapertura di tutte le classi, dalla seconda media a tutte le superiori, attesa per lune ...

