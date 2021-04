Covid Gb | 34 morti e 2 600 contagi

Leggi su italiasera

(Di venerdì 16 aprile 2021)in Gran Bretagna: 34e quasi 2.600 nuovi. Sono i dati del ministero della Salute del Regno Unito che ha confermato 34 nuovi decessi per-19, nelle ultime 24 ore, e 2.596 nuovi casi. Il numero totale da inizio pandemia, quindi, è salito a 4.383.732 mentre i decessi totali sono 127.225, come specificato dalle autorità sanitarie britanniche. Inoltre, il ministero della Salute ha reso noto che 32,5 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino, mentre più di 8,9 milioni anche la seconda. In Scozia intanto sono state allentate le restrizioni per i viaggi tra le città e per gli incontri tra persone, una misura per permettere incontri tra famiglie e amici intimi, ha spiegato il governo scozzese. Da adesso, infatti, sarà possibile uscire dalle città in cui si risiede anche per motivi non ...