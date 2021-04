CorSport | Dal Pino vuole denunciare i sette club che ne hanno chiesto le dimissioni

(Di venerdì 16 aprile 2021) Di fronte al muro dei(tra cui il Napoli) che intendono sfiduciarlo, il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal, non ha alcuna intenzione di dimettersi, anzi, si prepara al contrattacco. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Nella giornata di ieri ha già cominciato a lavorare alla sua controffensiva. Che partirà con una risposta del suo legale indirizzata allo studio Chiomenti nella quale verrebbe ventilata anche una denuncia per diffamazione, ritenendo un’‘azione temeraria’ l’iniziativa presa dalle ‘7 sorelle’ con tutte le conseguenze che ciò comporterà”. I numeri, del resto, sono dalla sua parte. “Non bastano, infatti, 7per far passare una mozione di sfiducia: ne servono almeno 8. È vero che qualcuno sostiene si possa aggiungere l’Udinese. Ma poi, comunque, per farlo decadere dalla carica di ...

