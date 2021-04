Corruzione: Montante rompe il silenzio, 'Voglio essere interrogato', sarà sentito in aula a giugno (Di venerdì 16 aprile 2021) Palermo, 16 apr. (Adnkronos) - Antonello Montante, l'ex Presidente degli industriali della Sicilia, condannato in primo grado a quattordici anni di carcere per Corruzione, a tre anni dal suo arresto rompe il silenzio e annuncia: "Voglio parlare". Lo fa durante il processo d'appello che si celebra a Caltanissetta, davanti alla Corte d'appello, che si tiene a porte chiuse perché con il rito abbreviato. Montante sarà interrogato dai giudici i prossimi 11, 12 e 18 giugno. Non si tratta di dichiarazioni spontanee ,a di un interrogatorio vero e proprio. L'ex presidente di Unioncamere Sicilia e della Camera di commercio nissena era accusato di associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione e accesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Palermo, 16 apr. (Adnkronos) - Antonello, l'ex Presidente degli industriali della Sicilia, condannato in primo grado a quattordici anni di carcere per, a tre anni dal suo arrestoile annuncia: "parlare". Lo fa durante il processo d'appello che si celebra a Caltanissetta, davanti alla Corte d'appello, che si tiene a porte chiuse perché con il rito abbreviato.dai giudici i prossimi 11, 12 e 18. Non si tratta di dichiarazioni spontanee ,a di unrio vero e proprio. L'ex presidente di Unioncamere Sicilia e della Camera di commercio nissena era accusato di associazione per delinquere finalizzata allae accesso ...

