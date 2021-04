Can Yaman e Diletta Leotta, Paolone: Tutto organizzato. E il matrimonio pare slittare (Di venerdì 16 aprile 2021) La storia d’amore tra Can Yaman è Diletta Leotta è finta? Sembra non avere pace la relazione amorosa che è iniziata diversi mesi fa tra la presentatrice e l’attore turco. Un “giallo” di cronaca rosa che sta appassionando sia gli italiani che sono fan dei due personaggi del mondo dello spettacolo, che quelli che amano i pettegolezzi di questo genere. Nelle ultime settimane, infatti, è emersa la notizia che l’attore protagonista di DayDreamer abbia cancellato il proprio account Instagram. Il motivo di tale scelta sembra essere ancora misterioso e anche la 29enne nata a Catania a riguardo non ha voluto esprimere alcun parere. Come viene riportato anche sul portale di notizie ‘BlastingNews‘, infatti, beccata fuori dagli studi di ‘Radio 105’ con il collega Daniele Battaglia, si è limitata a dire un semplice “no ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 16 aprile 2021) La storia d’amore tra Canè finta? Sembra non avere pace la relazione amorosa che è iniziata diversi mesi fa tra la presentatrice e l’attore turco. Un “giallo” di cronaca rosa che sta appassionando sia gli italiani che sono fan dei due personaggi del mondo dello spettacolo, che quelli che amano i pettegolezzi di questo genere. Nelle ultime settimane, infatti, è emersa la notizia che l’attore protagonista di DayDreamer abbia cancellato il proprio account Instagram. Il motivo di tale scelta sembra essere ancora misterioso e anche la 29enne nata a Catania a riguardo non ha voluto esprimere alcunre. Come viene riportato anche sul portale di notizie ‘BlastingNews‘, infatti, beccata fuori dagli studi di ‘Radio 105’ con il collega Daniele Battaglia, si è limitata a dire un semplice “no ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Can Yaman e Leotta si sono lasciati? Diletta rompe il silenzio (Video) Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati? La loro storia d'amore è in crisi ? L'attore di Daydreamer e il volto della piattaforma malfunzionante Dazn avrebbero litigato. Il loro amore è giunto al ...

DayDreamer anticipazioni, la decisione di Sanem e Can: colpo di scena Tutte le anticipazioni di DayDreamer, della settimana che va dal 16 al 23 Aprile, tra conti senza l'"oste" e sorprese inaspettate Oggi, la fiction turca con Can Yaman protagonista, nel? L'articolo DayDreamer anticipazioni, la decisione di Sanem e Can: colpo di scena proviene da Ultimaparola.com . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...

In campo per sport - Diletta Leotta - FOTO di Vanni Buttasi. DILETTA LEOTTA, 29 anni - E' il volto di Dazn e dalla prossima stagione calcistica diventerà, ancora di più, indiscussa regina. Si cimenta anche come conduttri ...

