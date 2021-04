Atalanta Juventus | Pirlo studia la gabbia per Zapata

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 16 aprile 2021) In vista di, Andreasta pensando a come arginare DuvanLeonardo Bonucci ha più volte confessato che Duvanè l’attaccante che lo mette maggiormente in difficoltà: il numero 19 è al rientro dopo la negatività al Covid ma Andreapotrebbe risparmiarlo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Stando a quanto riportato dal Corriere Torino, il tecnico dellasembra orientato a schierare ancora Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt dal 1? contro l’per contrastare l’impatto del colombiano. L'articolo proviene da Calcio News 24.