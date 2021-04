Vaccino, Speranza: “Tra aprile e giugno avremo il triplo delle dosi, si apre fase nuova” (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – “Tra aprile e giugno riceveremo oltre il triplo delle dosi di vaccino”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, oggi in Aula alla Camera per una informativa urgente sul tema dei vaccini anti-Covid-19. Leggi su dire (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – “Tra aprile e giugno riceveremo oltre il triplo delle dosi di vaccino”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, oggi in Aula alla Camera per una informativa urgente sul tema dei vaccini anti-Covid-19.

