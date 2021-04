Vaccini in Toscana, per gli over 80 anche la prenotazione online e un numero verde (Di giovedì 15 aprile 2021) Ecco altre due opportunità per gli anziani non ancora contattate dal proprio medico di medicina generale Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 15 aprile 2021) Ecco altre due opportunità per gli anziani non ancora contattate dal proprio medico di medicina generale

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Toscana Vaccini Covid: la Asl lancia il servizio telefonico InFofragili ...Toscana Sud Est da parte delle persone fragili o dei loro familiari per chiedono informazioni e o essere orientate nella prenotazione online dei vaccini . A partire dalle 8 di domani, l'Asl Toscana ...

Covid19: come prenotare il vaccino - Speciale Coronavirus ... come prenotare il vaccino nelle singole regioni italiane Prosegue in Italia la campagna vaccini ...//vaccinocovid.sardegnasalute.it Sicilia https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it Toscana https://...

Vaccini over 80, due nuove possibilità di prenotazione: portale online o numero verde Per accelerare la vaccinazione degli over 80, non ancora contattati dal proprio medico di medicina generale, la Regione Toscana mette in pista altri due ...

Vaccino over 80, dal 16 aprile prenotazione online e un numero verde a supporto Per accelerare la vaccinazione degli over 80, non ancora contattati dal proprio medico di medicina generale, la Regione Toscana mette in pista altri due canali aggiuntivi per prenotare la somministraz ...

