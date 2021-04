(Di giovedì 15 aprile 2021) Sospendere la somministrazione del vaccino antiper rari casi di trombosi, come successo con AstraZeneca e Johnson & Johnson, è “unche”. Così Massimo, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università Statale di Milano, interviene ad ‘Agorà’ su Rai3 dopo l’ultimodeciso in Usa per il prodotto di Janssen, il cui lancio è stato rimandato anche in Europa. “Si deve accettare il concetto che, nell’ambito di milioni di vaccinati, possono emergere delle ‘magagne’, chiamiamole così. E queste magagne bisogna capire se sono da vaccino oppure no. E comunque, nella loro dimensione, non devono far cessare una campagna vaccinale la mancata esecuzione della quale certamente si può associare e si assocerà a...

MediasetTgcom24 : Milano, 26enne ricoverata con trombosi cerebrale dopo vaccino #covid - ladyonorato : @fdragoni Primo dato poco attendibile vista l’assenza di farmacovigilanza attiva sui vaccini; pillola e fumo non so… - Agenzia_Ansa : 'Iniziata la distribuzione alle Regioni di circa 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer, arrivate in mattinata agli… - ChurchInPoland : RT @acistampa: Alcuni dei vaccini sono prodotti da linee cellulari di aborti. Le obiezioni morali dei vescovi polacchi @ChurchInPoland ht… - italiaserait : Vaccini Covid, Galli: “Stop errore che farà molti morti” -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid

Un'esperienza significativa nella campagna vaccinale anti19 arriva dalla Val Sessera, area ... Nei nostri rispettivi ambulatori sarebbe impossibile gestire i, per evidenti limiti ...Pressing degli enti locali per le riaperture. Linee guida discusse oggi nella Conferenza delle regioni, poi la cabina di regia del governo. Il pianova avanti: Figliuolo annuncia l'arrivo di 7 milioni di dosi Pfizer in più nel trimestre, che compenseranno anche lo stop di Johnson&Johnson. In Europa anticipate 50 milioni di dosi Il Tasso di ...«Di questi tempi la confusione regna sovrana». È l’amara ammissione di Claudio Gaudio, segretario Cisl della scuola di Firenze-Prato, in merito alla recente sospensione delle vaccinazioni per docenti ...Gli Usa sospendono in via precauzionale il vaccino Johnson&Johnson: 'Eventi negativi estremamente rari' dal nostro inviato Federico Rampini 13 Aprile 2021 dal nostro inviato Federico Rampini. Gli espe ...