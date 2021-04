Stadio Franco Scoglio di Messina, l’Assessore Gallo risponde al consigliere Rizzo: “il Comune non intende abdicare al suo ruolo di garante” della vicenda (Di giovedì 15 aprile 2021) La replica dell’Assessore Gallo alle parole del consigliere Rizzo in merito alla vicenda dello Stadio San Filippo-Franco Scoglio di Messina Botta e risposta in poche ore. La questione è relativa all’affidamento dello Stadio San Filippo-Franco Scoglio di Messina. Il consigliere Massimo Rizzo, in una nota di questa mattina, aveva lamentato mancanza di trasparenza sulla vicenda da parte dell’Amministrazione Comunale. Non si è fatta attendere la replica, nella persona dell’Assessore alle Politiche Sportive Gallo. Eccola di seguito integralmente. “Se ho capito bene quel che ha ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021) La replica delalle parole delin merito alladelloSan Filippo-diBotta e risposta in poche ore. La questione è relativa all’affidamento delloSan Filippo-di. IlMassimo, in una nota di questa mattina, aveva lamentato mancanza di trasparenza sullada parte dell’Amministrazione Comunale. Non si è fatta attendere la replica, nella persona delalle Politiche Sportive. Eccola di seguito integralmente. “Se ho capito bene quel che ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Stadio Franco Stadio San Filippo, Rizzo: "Bando flop, manca una visione politica" Il consigliere comunale Massimo Rizzo critica il modo in cui è stato gestito il bando per l'affidamento dello Stadio "Franco Scoglio" (o San Filippo ) e chiede di conoscere i progetti della società aggiudicataria, la FC Messina, per la struttura, e i dettagli dell'offerta: "C'è un'intera comunità sportiva " ...

Affidamento Franco Scoglio, l’amministrazione: “Nessuna intenzione di abdicare al ruolo di garante dell’interesse pubblico” MESSINA. È botta e risposta tra l’amministrazione comunale e il consigliere Massimo Rizzo, che in una nota questa mattina aveva chiesto “maggiore trasparenza” riguardo l’affidamento dello stadio Franc ...

Stadio Scoglio, l’ass. Gallo risponde a Rizzo: “il Comune sarà garante, l’FC se vuole può illustrare alla cittadinanza la sua proposta” L’assessore allo sport Francesco Gallo ha risposto a stretto giro alle legittime domande del consigliere Rizzo sul futuro dello Stadio San Filippo e sul silenzio istituzionale circa le prospettive per ...

