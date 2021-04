Scostamento di 40 miliardi per interventi su imprese, lavoro e professioni: Letta, “Scelta importante” (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – “Il Governo Draghi annuncia uno Scostamento di 40 miliardi per interventi su imprese, lavoro, professioni. Una Scelta importante che verrà incontro alle tante categorie economiche che chiudendo hanno garantito la salute di tutti, un passo decisivo in vista delle prossime riaperture”. E’ quanto afferma, sulla sua pagina Facebook, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – “Il Governo Draghi annuncia unodi 40persu. Unache verrà incontro alle tante categorie economiche che chiudendo hanno garantito la salute di tutti, un passo decisivo in vista delle prossime riaperture”. E’ quanto afferma, sulla sua pagina Facebook, il segretario del Partito Democratico Enrico(foto). L'articolo L'Opinionista.

