Sbatte la testa e muore a 10 anni mentre gioca a pallone a scuola | “Aveva scarpe troppo grandi per lui”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 aprile 2021) È morto in ospedale, cinque giorni dopo aver battuto lastavando a, a. Siamo alla Leigh Primary School, Washwood Heath, Birmingham. I fatti risalgono al 12 novembre ma, come riporta la Bbc, l’inchiesta è ancora in corso. Yasir Hussain, 10, è caduto nel tentativo di parare una palla e ha battuto la. Subito dopo l’impatto e secondo la versione di Christopher Rabone, il responsabile degli sport a, “il ragazzino era in grado di parlare ma non sapeva spiegare cosa fosse accaduto”. L’assistente scolastica al primo soccorso, Zahire Mabine, ha detto che Yasirun occhio chiuso, un livido ed era molto pallido. Ha aggiunto che “indossavatte da calcio ...