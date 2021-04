Ronaldo Juventus, Mendes studia il piano per uno scambio stellare (Di giovedì 15 aprile 2021) Cristiano Ronaldo potrebbe realmente decidere di lasciare la Continassa al termine della stagione, concludendo con un anno di anticipo il rapporto con la Juventus. Secondo quanto riportato da todofichajes.com,infatti, il suo procuratore Jorge Mendes avrebbe intensificato i contatti con il Paris Saint Germain per intavolare una trattativa in programma per l’estate. Juventus: Ronaldo per Mauro Icardi L’idea della società bianconera sarebbe quella di concretizzare uno scambio tra Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi. L’attaccante argentino sarebbe da sempre un obiettivo del direttore sportivo Fabio Paratici, che ha anche avuto dei contatti con l’agente Wanda Nara. Leggi anche:Mercato Juventus, scambio saltato? “Non si muove da li. ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 15 aprile 2021) Cristianopotrebbe realmente decidere di lasciare la Continassa al termine della stagione, concludendo con un anno di anticipo il rapporto con la. Secondo quanto riportato da todofichajes.com,infatti, il suo procuratore Jorgeavrebbe intensificato i contatti con il Paris Saint Germain per intavolare una trattativa in programma per l’estate.per Mauro Icardi L’idea della società bianconera sarebbe quella di concretizzare unotra Cristianoe Mauro Icardi. L’attaccante argentino sarebbe da sempre un obiettivo del direttore sportivo Fabio Paratici, che ha anche avuto dei contatti con l’agente Wanda Nara. Leggi anche:Mercatosaltato? “Non si muove da li. ...

Advertising

FootballJOE : Massimiliano Allegri reportedly advised Juventus Chairman Andrea Agnelli to sell Cristiano Ronaldo back in 2019 - ZZiliani : + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + #JUVENTUS FC PRECISA CHE #RONALDO COME SAN FRANCESCO AVVERTE OGNI T… - SquawkaNews : Juventus XI: Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini; Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristian… - marioalbanese1 : RT @LucianoMoggi: #Dybala per #Icardi mi sembra una pazzia! L’anno scorso è stato lui il #Ronaldo bianconero. Non rinuncerei a Dybala, pe… - Moixus1970 : RT @LucianoMoggi: #Dybala per #Icardi mi sembra una pazzia! L’anno scorso è stato lui il #Ronaldo bianconero. Non rinuncerei a Dybala, pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo Juventus Moggi: 'Dybala non lo venderei. Ecco perché Ronaldo resta alla Juve' Non rinuncerei a Dybala, perché a questa Juventus mancano i guizzi. Ronaldo? Resta sicuramente alla Juve, anche perché nessuno può permettersi di pagare il suo stipendio'.

I 6 milioni, la maglia di CR7, l'oblio, i gol con la Primavera: Lazio, Moro chiede spazio A luglio, il debutto in A contro la Juventus nei minuti finali, giusto il tempo di incrociare sul campo il suo idolo Cristiano Ronaldo e di scambiarsi la maglia con lui dopo essersi fotografati ...

Juve, da Szczesny a Ramsey: che bonus agli agenti! Quanto costa (in aggiunta) trattenere alcuni bianconeri Juve, da Szczesny a Ramsey: che bonus agli agenti! Quanto costa (in aggiunta) trattenere alcuni bianconeri Non è solo questione di stipendi. Molti giocatori della Juventus portano con loro un cospicuo ...

Ronaldo Juventus, Mendes studia il piano per uno scambio stellare Cristiano Ronaldo potrebbe realmente decidere di lasciare la Continassa al termine della stagione, concludendo ...

Non rinuncerei a Dybala, perché a questamancano i guizzi.? Resta sicuramente alla Juve, anche perché nessuno può permettersi di pagare il suo stipendio'.A luglio, il debutto in A contro lanei minuti finali, giusto il tempo di incrociare sul campo il suo idolo Cristianoe di scambiarsi la maglia con lui dopo essersi fotografati ...Juve, da Szczesny a Ramsey: che bonus agli agenti! Quanto costa (in aggiunta) trattenere alcuni bianconeri Non è solo questione di stipendi. Molti giocatori della Juventus portano con loro un cospicuo ...Cristiano Ronaldo potrebbe realmente decidere di lasciare la Continassa al termine della stagione, concludendo ...