Roma, tagliati i soldi per i disabili gravissimi: scontro tra Regione e Comune sui fondi. Caos anche sulle graduatorie (Di giovedì 15 aprile 2021) Nella Capitale ci sono circa 1500 famiglie che quest’anno non avranno accesso all’assegno mensile previsto per le disabilità gravissime: circa la metà delle oltre tremila presenti nel territorio Romano. Famiglie che necessitano assolutamente di un aiuto economico: una persona non autosufficiente ha necessità di assistenza continuativa e monitoraggio costante. Mamme, papà e fratelli, in un periodo già difficile da affrontare, non avranno i circa 700 euro mensili previsti per l’assistenza diretta dei propri cari o indiretta tramite cooperative o enti qualificati. Questo almeno risulta facendo un rapido calcolo in relazione ai fondi stanziati dalla giunta capitolina nella deliberazione per la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione di disabilità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Nella Capitale ci sono circa 1500 famiglie che quest’anno non avranno accesso all’assegno mensile previsto per letà gravissime: circa la metà delle oltre tremila presenti nel territoriono. Famiglie che necessitano assolutamente di un aiuto economico: una persona non autosufficiente ha necessità di assistenza continuativa e monitoraggio costante. Mamme, papà e fratelli, in un periodo già difficile da affrontare, non avranno i circa 700 euro mensili previsti per l’assistenza diretta dei propri cari o indiretta tramite cooperative o enti qualificati. Questo almeno risulta facendo un rapido calcolo in relazione aistanziati dalla giunta capitolina nella deliberazione per la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione dità ...

Roma, tagliati i soldi per i disabili gravissimi: scontro tra Regione e Comune sui fondi. Caos anche sulle graduatorie Le famiglie dei disabili gravissimi a Roma denunciano: "I fondi stanziati bastano solo per la metà di chi ne ha bisogno". Ed è caso sulle graduatorie: ecco cosa sta succedendo ...

