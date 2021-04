Regioni e zone rosse: chi può cambiare ancora colore (Di giovedì 15 aprile 2021) La Campania verso la zona arancione con regole meno rigide rispetto a quelle attuali, la Sicilia a rischio zona rossa con restrizioni quasi a livello lockdown. In attesa di rivedere in Italia la zona gialla e delle decisioni del governo sulle possibili riaperture, per alcune Regioni non sono da escludere cambi di colore già dalla prossima settimana con regole e divieti più o meno rigidi in base alle due fasce di rischio Covid attualmente previste. Venerdì la cabina di regia Domani è prevista la consueta riunione della cabina di regia dell’Istituto superiore della Sanità e del ministero della Salute con il monitoraggio settimanale sui contagi. La mappa del paese non sarà in ogni caso stravolta. Attualmente quasi tutta Italia è in zona arancione, con sole quattro Regioni in zona rossa: Campania, Puglia, Sardegna e Val d’Aosta. Tra ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) La Campania verso la zona arancione con regole meno rigide rispetto a quelle attuali, la Sicilia a rischio zona rossa con restrizioni quasi a livello lockdown. In attesa di rivedere in Italia la zona gialla e delle decisioni del governo sulle possibili riaperture, per alcunenon sono da escludere cambi digià dalla prossima settimana con regole e divieti più o meno rigidi in base alle due fasce di rischio Covid attualmente previste. Venerdì la cabina di regia Domani è prevista la consueta riunione della cabina di regia dell’Istituto superiore della Sanità e del ministero della Salute con il monitoraggio settimanale sui contagi. La mappa del paese non sarà in ogni caso stravolta. Attualmente quasi tutta Italia è in zona arancione, con sole quattroin zona rossa: Campania, Puglia, Sardegna e Val d’Aosta. Tra ...

LegaSalvini : REGIONI IN PRESSING PER APRIRE, FEDRIGA GUIDA IL FRONTE DEI GOVERNATORI: «ZONE ROSSE INSOSTENIBILI». - peterkama : LINEE GUIDA REGIONI Nelle palestre bisognerà regolamentare l'accesso agli attrezzi, delimitando le zone per garanti… - respirartinii : RT @ironmanolan: Mi spiegate che cazzo di problemi avete contro Speranza che l’unica sua colpa è essersi attenuto ai dati fornitegli dal CT… - Pixty3 : RT @valy_s: #Covid19 Le Regioni presentano la bozza delle linee guida per le RIAPERTURE. Da quanto presentato, si evince che RIMARRANNO LE… - JPCK72 : RT @valy_s: #Covid19 Le Regioni presentano la bozza delle linee guida per le RIAPERTURE. Da quanto presentato, si evince che RIMARRANNO LE… -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni zone Covid nel mondo, le notizie di oggi. Boom di casi in Germania, nuovo record in India Le zone più colpite restano il continente americano e l' India , ma si registra una crescita di ... è necessario ricorrere al " trasferimento dei pazienti fra le regioni " per ottimizzare risorse e ...

Escort più cercate di parrucchieri e ristoranti anche durante la zona rossa: il sondaggio di Escort Advisor Cioè quando in alcune regioni la ristorazione era aperta a pranzo e nel giorno di San Valentino. ... scopriamo che gli uomini più viziosi si trovano nelle zone di: Crotone (+183%). Trieste (+136%). ...

Da cinema a ristoranti, riaperture anche in zona 'rossa' ma con il tampone Dai ristoranti agli spettacoli, dalle piscine alle palestre. La bozza preparata dalla Conferenza regioni prevede anche la ripresa delle attività anche in zone di rischio, previo 'testing' ...

Le proposte delle Regioni al Governo per le riaperture: ecco la bozza su ristoranti, palestre e cinema Le Regioni hanno stilato un nuovo documento contenente le “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ...

Lepiù colpite restano il continente americano e l' India , ma si registra una crescita di ... è necessario ricorrere al " trasferimento dei pazienti fra le" per ottimizzare risorse e ...Cioè quando in alcunela ristorazione era aperta a pranzo e nel giorno di San Valentino. ... scopriamo che gli uomini più viziosi si trovano nelledi: Crotone (+183%). Trieste (+136%). ...Dai ristoranti agli spettacoli, dalle piscine alle palestre. La bozza preparata dalla Conferenza regioni prevede anche la ripresa delle attività anche in zone di rischio, previo 'testing' ...Le Regioni hanno stilato un nuovo documento contenente le “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ...