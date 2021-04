PS5: l'aggiornamento del DualSense migliora la vibrazione con i giochi PS4 (Di giovedì 15 aprile 2021) Proprio come PlayStation 5, anche il controller DualSense ha ricevuto un aggiornamento del firmware. Ebbene, le note della patch su questo aggiornamento non sono state menzionate, ma finalmente ora possiamo sapere che miglioramenti apporta al controller della console next-gen. Uno dei più grandi cambiamenti riguarda il modo in cui il DualSense vibra quando si riproducono giochi per PS4 in retrocompatibilità. L'effetto è ora molto più vicino ai rumble rumorosi del DualShock 4, a differenza di un ronzio piatto che si aveva in precedenza. Se ancora non l'avete fatto, per ottenere l'aggiornamento del firmware DualSense, aggiornate semplicemente la vostra PlayStation 5 al software di sistema più recente. Con questo nuovo aggiornamento del ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 aprile 2021) Proprio come PlayStation 5, anche il controllerha ricevuto undel firmware. Ebbene, le note della patch su questonon sono state menzionate, ma finalmente ora possiamo sapere chementi apporta al controller della console next-gen. Uno dei più grandi cambiamenti riguarda il modo in cui ilvibra quando si riproduconoper PS4 in retrocompatibilità. L'effetto è ora molto più vicino ai rumble rumorosi del DualShock 4, a differenza di un ronzio piatto che si aveva in precedenza. Se ancora non l'avete fatto, per ottenere l'del firmware, aggiornate semplicemente la vostra PlayStation 5 al software di sistema più recente. Con questo nuovodel ...

