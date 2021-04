Perché l’Europa punta tutto su Pfizer (Di giovedì 15 aprile 2021) Sui vaccini nuovo cambio di fronte dell’Unione europea, che dalla diversificazione dei fornitori passa a una maggiore focalizzazione e annuncia nuovi considerevoli accordi con Pfizer che, assieme a Moderna, è l’unica casa farmaceutica con cui sono in corso trattative per nuove, massicce forniture per il siero anti-Covid. Entrambi i vaccini sono statunitensi e prodotti con l’innovativa tecnologia a mRna. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 15 aprile 2021) Sui vaccini nuovo cambio di fronte dell’Unione europea, che dalla diversificazione dei fornitori passa a una maggiore focalizzazione e annuncia nuovi considerevoli accordi conche, assieme a Moderna, è l’unica casa farmaceutica con cui sono in corso trattative per nuove, massicce forniture per il siero anti-Covid. Entrambi i vaccini sono statunitensi e prodotti con l’innovativa tecnologia a mRna. InsideOver.

Advertising

AlessiaMorani : Questa foto dimostra plasticamente perché la #Turchia di #Erdogan non può fare parte dell’Ue. L’Europa è la patria… - b_1n0 : RT @CurrentiCalamo_: Certo che #erdogandittatore, ma curioso che l’Europa se ne accorga per una sedia. Come dire che un vicino che sevizia… - Z3r0Rules : RT @CurrentiCalamo_: Certo che #erdogandittatore, ma curioso che l’Europa se ne accorga per una sedia. Come dire che un vicino che sevizia… - AcciaioMario : RT @CurrentiCalamo_: Certo che #erdogandittatore, ma curioso che l’Europa se ne accorga per una sedia. Come dire che un vicino che sevizia… - lucabattanta : RT @CurrentiCalamo_: Certo che #erdogandittatore, ma curioso che l’Europa se ne accorga per una sedia. Come dire che un vicino che sevizia… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché l’Europa Torna l’ora legale (forse l’ultima) in Italia. Ma perché l’Europa è divisa sull’abolizione? Corriere della Sera