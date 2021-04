Pandev: “Dopo aver smesso di giocare resterò nel mondo del calcio. Impresa Macedonia? Ancora non ci credo” (Di giovedì 15 aprile 2021) In una lunga intervista a GenoaChannel Goran Pandev ha parlato anche dell’Impresa che ha fatto con la Macedonia qualificandosi all’Europeo e battendo la Germania in casa dei tedeschi: “Ancora non ci crediamo a cosa abbiamo fatto. Vincere in casa loro, dove non perdevano da 20 anni una partita di qualificazione ai Mondiali, non era facile. Noi abbiamo fatto quella sorpresa ma né noi né la nostra gente crede che sia accaduto. Per me ora è importante fare un bellissimo Europeo. So di essere a fine carriera, ma alla fine ce l’ho fatta ad arrivare all’Europeo e adesso me lo voglio godere. Ora è importante star bene, fare un bell’Europeo e poi si vedrà”. Sul suo futuro: “E’ una bella domanda. Non lo so sinceramente. Sono indeciso su cosa fare. Sicuramente Dopo la carriera voglio godermi la mia famiglia ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 aprile 2021) In una lunga intervista a GenoaChannel Goranha parlato anche dell’che ha fatto con laqualificandosi all’Europeo e battendo la Germania in casa dei tedeschi: “non ci crediamo a cosa abbiamo fatto. Vincere in casa loro, dove non perdevano da 20 anni una partita di qualificazione ai Mondiali, non era facile. Noi abbiamo fatto quella sorpresa ma né noi né la nostra gente crede che sia accaduto. Per me ora è importante fare un bellissimo Europeo. So di essere a fine carriera, ma alla fine ce l’ho fatta ad arrivare all’Europeo e adesso me lo voglio godere. Ora è importante star bene, fare un bell’Europeo e poi si vedrà”. Sul suo futuro: “E’ una bella domanda. Non lo so sinceramente. Sono indeciso su cosa fare. Sicuramentela carriera voglio godermi la mia famiglia ...

