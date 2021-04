OVS | CdA approva bilancio Pandemia pesa sui conti

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di OVS hato il2020, che si è chiuso con vendite totali a 1.018,5 milioni di euro, in diminuzione del 25,7% rispetto al 2019, a fronte di orari di apertura in diminuzione del 27%. L’EBITDA rettificato ammonta a 72,9 milioni di euro, in contrazione di 83,3 milioni, rispetto ai 156,3 milioni del 2019. Il risultato netto rettificato è negativo per 4,8 milioni di euro (+57,7 milioni nel 2019). Il CdA ha deliberato di non proporre all’assemblea degli azionisti il pagamento di dividendi. Le vendite realizzate attraverso la propria rete di negozi si sono contratte del 27%, mentre quelle sul sito ovs.it sono incrementate del 63%, il doppio rispetto alla crescita del canale di riferimento in Italia. Tali andamenti si sono tradotti in un aumento di quota di mercato, che è passata dall’8,1% all’8,4%, ...