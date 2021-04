Netflix for kids: tutte le novità per i più piccoli (Di giovedì 15 aprile 2021) Netflix sta rinnovando i suoi profili kids puntando su una riprogettazione di natura più visiva, rispetto a quella per gli adulti. “Quando i bambini ora accedono al proprio account su una TV, verranno accolti con i loro titoli e personaggi preferiti nella parte superiore dello schermo”. Una novità, non l’unica del colosso californiano (di Los Gatos) operante nella distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento. Netflix kids (Adobe Stock)In precedenza, il layout del profilo kids di Netflix era molto simile a quello degli adulti, con righe che mostravano i programmi di tendenza e altri suggerimenti presi dalla libreria di Netflix. Ora, la riga in alto conterrà i contenuti più visti del bambino e, per ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 15 aprile 2021)sta rinnovando i suoi profilipuntando su una riprogettazione di natura più visiva, rispetto a quella per gli adulti. “Quando i bambini ora accedono al proprio account su una TV, verranno accolti con i loro titoli e personaggi preferiti nella parte superiore dello schermo”. Una, non l’unica del colosso californiano (di Los Gatos) operante nella distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento.(Adobe Stock)In precedenza, il layout del profilodiera molto simile a quello degli adulti, con righe che mostravano i programmi di tendenza e altri suggerimenti presi dalla libreria di. Ora, la riga in alto conterrà i contenuti più visti del bambino e, per ...

Ultime Notizie dalla rete : Netflix for Love and Monsters: recensione del film Netflix con Dylan O'Brien ... la pellicola del cineasta sudafricano, qui al sua seconda fatica dietro la macchina da presa dopo il thriller - western Five Fingers for Marseilles , conquista grazie alla simpatia del personaggio ...

Modest Heroes - Gli imperdibili dell'animazione ... condite il tutto con quello che il mercato dei DVD ed il catalogo di Netflix sono in grado di ... come recitava un famoso pezzo del compianto David Bowie , "we can be Heroes, just for one day" . ...

Papà non mettermi in imbarazzo: Jamie Foxx nella sitcom di Netflix Ed invece ecco sbarcare su Netflix Papà, non mettermi in imbarazzo, sitcom che vede appunto protagonista il celebre attore e cantante americano addirittura in vari ruoli. È un po' scontato dirlo ...

Chiami il mio agente! la serie tv francese non si ferma: un film e una quinta stagione in arrivo Chiami il mio agente! la serie tv francese su Netflix non chiude e rilancia in arrivo un film e la quinta stagione ...

