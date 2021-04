MotoGP, Marc Marquez: “Non vedo l’ora di salire in sella alla Honda, ci vorrà tempo per essere al 100%” (Di giovedì 15 aprile 2021) Il weekend del GP del Portogallo, terzo round del Motomondiale 2021, è finalmente arrivato. Da domani al 18 aprile motori accesi sul tracciato di Portimao e le emozioni non mancheranno di certo. Un circuito impegnativo quello lusitano: saliscendi continui e necessità di trovare la quadra in termini di accelerazione e di conduzione di curva. Pertanto, tutti i turni di prove saranno importanti per le squadre, allo scopo di arrivare nel migliore dei modi alle qualifiche del sabato e ancor più alle gare di domenica in cui, come al solito, la gestione delle gomme sarà determinante. In MotoGP il tema principale è il ritorno dello spagnolo Marc Marquez. L’asso nativo di Cervera, lontano dal mondo delle corse da circa 9 mesi a causa dell’incidente del GP di Spagna dell’anno scorso, ha avuto il via libera per tornare a gareggiare in questo fine ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) Il weekend del GP del Portogallo, terzo round del Motomondiale 2021, è finalmente arrivato. Da domani al 18 aprile motori accesi sul tracciato di Portimao e le emozioni non mancheranno di certo. Un circuito impegnativo quello lusitano: saliscendi continui e necessità di trovare la quadra in termini di accelerazione e di conduzione di curva. Pertanto, tutti i turni di prove saranno importanti per le squadre, allo scopo di arrivare nel migliore dei modi alle qualifiche del sabato e ancor più alle gare di domenica in cui, come al solito, la gestione delle gomme sarà determinante. Inil tema principale è il ritorno dello spagnolo. L’asso nativo di Cervera, lontano dal mondo delle corse da circa 9 mesi a causa dell’incidente del GP di Spagna dell’anno scorso, ha avuto il via libera per tornare a gareggiare in questo fine ...

Advertising

SkySportMotoGP : Marc Marquez, a Portimao il ritorno in pista in MotoGP: la conferma della Honda #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - lovstinyoureyes : RT @DBDeiman: È la #RaceWeek più attesa dell'anno, quella del ritorno in pista di Marc Marquez! Non vedo l'ora ???? #MotoGP #PortugueseGP - Gazzetta_it : MotoGP, Marquez: 'Ho le farfalle nello stomaco: bello esserci, ma non sono ancora il Marc di prima' - motograndprixit : #MotoGP | GP Portimao Conferenza Stampa: @marcmarquez93 'Non aspettatevi nulla questo weekend' -… - Marquezaddicted : RT @DBDeiman: È la #RaceWeek più attesa dell'anno, quella del ritorno in pista di Marc Marquez! Non vedo l'ora ???? #MotoGP #PortugueseGP -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Marc MotoGP Portogallo, Morbidelli: 'Non ho perso la mia motivazione' MotoGP Portogallo: Marc Marquez ha passato l'ultima visita medica 'Felice delle contromisure prese da Yamaha' A proposito dei problemi accusati in Qatar, comunque, 'Morbido' rassicura: ' Da parte di ...

Portugal GP, manufacturer stats Translated by Heather Watson MotoGP Portugal: Marc Marquez passes his final check - up

MotoGP, Bagnaia: “Marquez fa scalpore, io penso a me stesso” Il pilota Ducati non le manda a dire e a chi chiede se sentirà pressione adesso che Marc Marquez tornerà a correre ha risposto: “Siamo tutti piloti professionisti” ...

MotoGP | Lorenzo: “Marquez a podio mi sorprenderebbe” Tutto l’ambiente del Motomondiale aspetta con enorme curiosità la terza gara di questa stagione 2021. L’appuntamento di Portimao infatti vede l’attesissimo ritorno in pista di Marc Marquez, a nove mes ...

Portogallo:Marquez ha passato l'ultima visita medica 'Felice delle contromisure prese da Yamaha' A proposito dei problemi accusati in Qatar, comunque, 'Morbido' rassicura: ' Da parte di ...Translated by Heather WatsonPortugal:Marquez passes his final check - upIl pilota Ducati non le manda a dire e a chi chiede se sentirà pressione adesso che Marc Marquez tornerà a correre ha risposto: “Siamo tutti piloti professionisti” ...Tutto l’ambiente del Motomondiale aspetta con enorme curiosità la terza gara di questa stagione 2021. L’appuntamento di Portimao infatti vede l’attesissimo ritorno in pista di Marc Marquez, a nove mes ...