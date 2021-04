Morto di Covid Comandante dei Carabinieri Forestali (Di giovedì 15 aprile 2021) Il militare, Comandante della Stazione dei Carabinieri Forestale di San Marco dei Cavioti, è Morto in seguito alle complicazioni dovute al Covid. Covid, Arma dei Carabinieri in lutto: è Morto il Comandante Franco Gagliardo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021) Il militare,della Stazione deiForestale di San Marco dei Cavioti, èin seguito alle complicazioni dovute al, Arma deiin lutto: èilFranco Gagliardo su Notizie.it.

Advertising

fanpage : La struttura accoglie malati terminali di tumore. - fattoquotidiano : È morto Massimo Cuttitta, l’ex pilone del rugby azzurro era positivo al Covid. Aveva 54 anni - fattoquotidiano : Sardegna, festeggiò il compleanno in zona bianca: è morto per Covid a 81 anni nel giorno in cui il Comune è tornato… - BassoPatrizio : @trashometrus @daline_1999 @LegaSalvini Morto di covid o di trombosi dovute ad un tubo infilato nei polmoni con paz… - trashometrus : @BassoPatrizio @daline_1999 @LegaSalvini Sinceramente dopo che mio zio di 62 anni (sanissimo) è morto di covid me n… -