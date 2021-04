Lotito non arretra, la Lazio chiede il 3-0 contro il Torino (Di giovedì 15 aprile 2021) La Lazio ha presentato un ricorso contro il Torino al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, in merito alla mancata disputa della sfida con i granata, inizialmente programmata per il 2 marzo, ma alla quale la formazione di Nicola non si è presentata per i casi di Coronavirus interni al gruppo squadra. Il club L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) Laha presentato un ricorsoilal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, in merito alla mancata disputa della sfida con i granata, inizialmente programmata per il 2 marzo, ma alla quale la formazione di Nicola non si è presentata per i casi di Coronavirus interni al gruppo squadra. Il club L'articolo

