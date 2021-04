Londra, prove generali per il funerale del principe Filippo. Il video (Di giovedì 15 aprile 2021) Londra, prove generali per il funerale del principe Filippo Roma, 15 apr. (askanews) – Le truppe britanniche fanno le prove generali prima del funerale del principe Filippo che si terrà nella cappella di San Giorgio, nel castello di Windsor, sabato 17 aprile. Il duca di Edimburgo è scomparso a 99 anni e il funerale sarà una cerimonia intima e sobria, come nelle sue volontà, nella stessa cappella dove si sposarono Harry e Meghan. (Testo e video Askanews) Leggi su formiche (Di giovedì 15 aprile 2021)per ildelRoma, 15 apr. (askanews) – Le truppe britanniche fanno leprima deldelche si terrà nella cappella di San Giorgio, nel castello di Windsor, sabato 17 aprile. Il duca di Edimburgo è scomparso a 99 anni e ilsarà una cerimonia intima e sobria, come nelle sue volontà, nella stessa cappella dove si sposarono Harry e Meghan. (Testo eAskanews)

