L'inchiesta di Bergamo: elementi imbarazzanti su ministero della Salute e Oms (Di giovedì 15 aprile 2021) Nuovi elementi sul ruolo avuto dal direttore aggiunto dell'Oms, Ranieri Guerra: correzioni al testo e pressioni fino al ritiro del documento e alle dimissioni dell'estensore Leggi su tg.la7 (Di giovedì 15 aprile 2021) Nuovisul ruolo avuto dal direttore aggiunto dell'Oms, Ranieri Guerra: correzioni al testo e pressioni fino al ritiro del documento e alle dimissioni dell'estensore

Piano pandemico, Ministero Salute ingannò l'Ue?/ E i dubbi dei pm su Speranza... ... perché l'inchiesta di Bergamo ha ricostruito una catena di inadempienze della catena di comando del Ministero della Salute sotto la responsabilità di almeno tre ministri, cioè Beatrice Lorenzin , ...

Covid, Lega: "Sì a commissione di inchiesta su piano pandemico, ritardi ed errori" Covid , la Lega si è detta a favore di una " commissione d’inchiesta sul piano pandemico , su ritardi ed errori ".

Speranza, Granato: Noi primi a chiedere pubblicamente sua rimozione Roma, 15 apr - "Noi chiediamo la rimozione del ministro Speranza e la sua sostituzione innanzitutto per l'inefficienza dimostrata nella gestione dell'emergenza sanitaria". E' quanto afferma Bianca Lau ...

