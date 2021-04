Lega, Corrotti: allarme salute pubblica in mercato Esquilino (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma – “La chiusura dell’area alimentare del mercato Esquilino, la seconda dopo quella eseguita lo scorso luglio, a causa della presenza di blatte, volatili, escrementi di piccione e di topi sui banchi in cui si vendeva pesce e carne evidenzia una situazione allarmante per la salute pubblica e per le condizioni igienico-sanitarie in cui versa la citta’ di Roma e con la quale i cittadini sono costretti a convivere ormai da anni. Non si puo’ pensare di governare una Capitale in questo modo: sia in centro che in periferia, nessuno puo’ ritenersi fortunato dalla giunta Raggi”. Cosi’ in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma – “La chiusura dell’area alimentare del, la seconda dopo quella eseguita lo scorso luglio, a causa della presenza di blatte, volatili, escrementi di piccione e di topi sui banchi in cui si vendeva pesce e carne evidenzia una situazione allarmante per lae per le condizioni igienico-sanitarie in cui versa la citta’ di Roma e con la quale i cittadini sono costretti a convivere ormai da anni. Non si puo’ pensare di governare una Capitale in questo modo: sia in centro che in periferia, nessuno puo’ ritenersi fortunato dalla giunta Raggi”. Cosi’ in una nota Laura, consigliereRegione Lazio.

