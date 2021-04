"La sua ultima irrispettosa volontà". Principe Filippo, la scelta in punto di morte: uno sfregio alla Corona? Tam-tam impazzito (Di giovedì 15 aprile 2021) “Il Principe Filippo ha richiesto anche di venir trasportato in Chiesa nella sua amata Land Rover Defender trasformata in carro funebre. L'ultimo irrispettoso desiderio di uno che ha voluto rimanere un outsider persino da morto”. Lo scrive Erica Orsini su Il Giornale, che non ci va per il sottile con il Principe di Edimburgo, venuto a mancare lo scorso venerdì quando era ormai prossimo al compimento dei cento anni. I funerali si svolgeranno sabato 17 aprile nella cappella di St. George del castello di Windsor e saranno blindatissimi per via delle restrizioni anti-Covid. Saranno infatti soltanto trenta le persone ammesse alla cerimonia, ciò significa che diversi membri della famiglia reale dovranno rimanere a casa: la regina Elisabetta siederà da sola, dato che da più di un anno vive in una bolla all'interno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) “Ilha richiesto anche di venir trasportato in Chiesa nella sua amata Land Rover Defender trasformata in carro funebre. L'ultimo irrispettoso desiderio di uno che ha voluto rimanere un outsider persino da morto”. Lo scrive Erica Orsini su Il Giornale, che non ci va per il sottile con ildi Edimburgo, venuto a mancare lo scorso venerdì quando era ormai prossimo al compimento dei cento anni. I funerali si svolgeranno sabato 17 aprile nella cappella di St. George del castello di Windsor e saranno blindatissimi per via delle restrizioni anti-Covid. Saranno infatti soltanto trenta le persone ammessecerimonia, ciò significa che diversi membri della famiglia reale dovranno rimanere a casa: la regina Elisabetta siederà da sola, dato che da più di un anno vive in una bolla all'interno ...

Ultime Notizie dalla rete : sua ultima MotoGP Portogallo: Marc Marquez ha passato l'ultima visita medica Infatti Marc Marquez ha passato con successo anche l'ultima visita medica prevista in circuito ed è stato considerato idoneo per tornare alla guida della sua RC213V. Ad annunciarlo è stato lo stesso ...

The Elder Scrolls Online: Blackwood, i nostri primi passi assieme ai fidati Compagni ... agiranno di conseguenza utilizzandole dalla prima all'ultima , ripetendo poi il processo in base ... creando il piccolo e intimo party utile a godere del gioco nella sua complessità. Ci sarebbe molto ...

The Elder Scrolls Online: Blackwood, il provato I nostri primi passi all'interno della nuova espansione nel provato di The Elder Scrolls Online: Blackwood. Torniamo, come promesso nel nostro precedente articolo, a parlarvi di Elder Scrolls Online ...

Rudy Kurniawan, espulso dagli Usa. Quale sarà il futuro del celebre falsario di vini? Si chiama Rudy Kurniawan, è indonesiano, e gli ultimi sette anni li ha trascorsi in un carcere statunitense, per la sua “abilità” nel falsificare pregiate bottiglie di vino ...

